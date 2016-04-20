Dersim katliamında hayatını kaybedenler 78 yıl sonra toprağa verilecek

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1938 yılında yaşanan Dersim katliamı sırasında öldürülen 24 kişiye ait toplu mezar bulunduğu iddiaları üzerine savcılık talimatıyla 2015 yılında yapılan kazı çalışmalarıyla çıkartılan ve DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kemikler, işlemlerin sona ermesinin ardından akrabalarına teslim edildi. AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, konuya ilişkin “Zannediyorum, 4 Mayıs ya da 1 Mayısta bir tören düzenlenecek ve o insanlar normal olarak bir mezar hakkına kavuşmuş olacaklar. Maalesef, geçmişte yaşanan işte bu tür katliamlarda insanların bir mezar hakkı bile olmadı” diye konuştu.

Miroğlu’nun Dersim’deki son gelişmelere değindiği alt komisyondaki değerlendirmeleri şöyle:

“Dersim’i konuştuk geçmişte ve dün Dersim’le ilgili bir haber vardı. Bir ailenin başvurusu üzerine Dersim’de bir toplu mezar açıldı bildiğiniz gibi ve o toplu mezarda 24 Dersimlinin, 1938’de katledilmiş, aralarında çocukların da olduğu 24 Dersimlinin kemiklerine rastlandı. Gerekli adli incelemeler, Adli Tıptaki kontroller vesaire yapıldıktan sonra ailelerine iade edildi.

“Yani demek istediğim şey şu: Bu acılar hâlâ Türkiye’nin peşini bırakan acılar değil, maalesef sürüyor, toplumun önemli bir kesimi hâlâ büyük bir yas içinde. Bu bakımdan, Diyarbakır Cezaeviyle yüzleşme, Diyarbakır Cezaevini İnceleme Komisyonunun yaptığı çalışma -her defasında söylüyoruz ama yine söylemekte fayda var- çok değerli. İnşallah, bu çalışmanın sonucunda ülkemizin en sancılı olduğu bu alanda bu mekânla ilgili olarak ciddi bir yüzleşme haritası çıkaracağız.

“Ben sözü fazla uzatmadan değerli konuklarımıza vereceğim sözü. Adnan Güllüoğlu benim Diyarbakır’dan da tanıdığım, bildiğim bir dostum. Diğer arkadaşlarımız da benim dostlarım, hatta 2’siyle aynı davadan, Aydın ve Mahmut’la aynı davadan yargılandık biz ve birkaç yıl Diyarbakır Cezaevinde kaldık, çeşitli tarihlerde tahliye olduk ama orada hep beraberdik. Dolayısıyla, bu buluşmanın benim için ayrıca bir değeri var; birlikte yargılandığım, dost olduğum arkadaşlarım var bugün, 3 arkadaşımız var.

“Adnan Güllüoğlu, hekimlik görevini bugün yine Urfa’da sürdürüyor ama maalesef bunu sürdürürken bile bir mağduriyetle sürdürüyor. Diyarbakır Cezaevinden sonra mesleğine dönemedi maalesef. Bu mağduriyeti de bu arada kaydetmiş olalım. İnşallah, bu Komisyonun yapacağı çalışmalardan sonra hedeflediği bir şey de var, tabii, Diyarbakır Cezaevinde çeşitli biçimlerde, Adnan kardeşimiz gibi, mağdur olmuş insanların mağduriyetlerini giderme. Bunu Hükûmete ve devletin ilgili kurumlarına, bakanlıklara önermeyi de düşünüyoruz. Yani, bu bizim ayrı bir sayfamız olacak, Diyarbakır Cezaevinden doğan mağduriyetler. Biz bir yaptırım komisyonu değiliz bildiğiniz gibi, yaptırım gücümüz yok, maddi, manevi tazminat mekanizmaları kurma şeyimiz yok ama bunların kurulmasını teklif edecek statümüz var, bu teklifleri de inşallah yapacağız.”

Diyarbakır 5 No’lu cezaevi

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu konjonktürde yüzleşme meselelerini konuşmanın çok kolay olmadığını ancak alt komisyon başkanı olduğu Diyarbakır 5 no’lu Cezaevi inceleme komisyonunda bunları konuşmaya kararlı olduklarını söyledi. “Bugün belki yaşadığımız şiddetin, terörün en büyük sebeplerinden biri olan Diyarbakır Cezaeviyle yüzleşmek son derece önemli” diyen Miroğlu, çalışmalarının sonunda yüzleşme haritasının ortaya çıkarılmış olacağını ifade etti.

TBMM askeri dönemde işkenceleriyle damgasını vuran Diyarbakır 5 no’lu Cezaevi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. O dönemde işkencelerden geçen tutuklu ve hükümlüleri dinlemeyi sürdüren komisyon zaman zaman anlatılanların ağırlığı yüzlere yansıyor.