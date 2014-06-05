Dershaneleri kapatacak isim belli oldu: Fethullah Güner!

Dershanelerin dönüştürülmesi çalışmalarını yürütmek için oluşturulan "Dönüşüm ve Teşvik Daire Başkanlığı"nın başına atanan Fethullah Güner'in, Fethullah Gülen'le olan isim benzerliği dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda dershanelerin kapatılmasının yanı sıra teşkilatta kritik değişiklikler içeren yasanın yürürlüğe girmesiyle başlayan görevden almalar sürüyor. Şimdiye kadar 3 müsteşar yardımcısı görevden alındı, 25 ilin milli eğitim müdürü değiştirildi. Bakanlıkta 25 yeni daire başkanlığı kuruldu, bazı daire başkanlıkları ise tamamen kaldırıldı. Bu kapsamda ilk kez Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’nde kapatılacak dershanelere yönelik çalışmaları yürütecek, “Dönüşüm ve Teşvik Daire Başkanlığı” oluşturuldu. Dairenin başına atanan ismin ise Fethullah Güner olması dikkati çekti.

3 müsteşar yardımcısı değişti

Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre MEB, kamuoyunda “dershane yasası” olarak bilinen ve bakanlık teşkilatında köklü değişiklikler içeren yasanın yürürlüğe girmesiyle, merkez teşkilatta çok sayıda önemli makamdaki ismin görevlerine son vermişti. Son yapılan değişiklikler ile Müsteşar Yardımcıları Asım Balcı ve Zübeyir Yılmaz da görevden alındı. Balcı’nın yerine Muhterem Kurt atandı. Merkez teşkilatta önemli bir yere sahip, eğitim kampusları projesinden sorumlu İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı’nda da en üst düzeyde değişikliğe gidildi. Başkanlık makamına M. Mustafa Murat yerine Özcan Duman getirildi. Bilgi İşlem Daire Başkanı da Mustafa Canlı yerine Bilal Tırnakçı oldu.

Bazı daireler birleştirildi

Yasa ile 25 yeni daire başkanlığı kuruldu, bazı daire başkanlıklarının isimleri değiştirilirken, bazıları birleştirildi. Bütün grup başkanlıkları da daire başkanlıklarına dönüştürüldü. Eğitim sendikaları ile bakanlık arasındaki iletişimi sağlayan, yetkili sendika belirleme çalışmalarını yürüten İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sendikal İlişkiler ve İşlemler Daire Başkanlığı kaldırıldı. Konuyla ilgili İdari İşler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanlığı’nın içinde bir çalışma grubu oluşturuldu. Genel müdürlüğe bağlı ilk kez Veri Analizi ve Politikalar Daire Başkanlığı kuruldu.

Kritik daireye ilginç isim!

En köklü değişikliklerin yaşandığı genel müdürlük, “Özel Öğretim” oldu. Dershanelerin kapatılması sürecini bizzat yürütecek yeni müdür, kendisi de bir dershaneci Ömer Faruk Yelkenci oldu. Yelkenci, göreve gelmeden 6 ay öncesine kadar Türkiye ’de 12 şubesi bulunan Birikim Dershaneleri’nin de bağlı olduğu Birikim Öğretim Kurumları’nın genel müdürlük görevini yürütüyordu. Yasanın yürürlüğe girmesiyle 2 yeni daire başkanlığı kuruldu. Kapatılacak dershanelere yönelik çalışmaları yürütecek, “Dönüşüm ve Teşvik Daire Başkanlığı” kuruldu. Dairenin başına getirilen ismin ise Fethullah Güner olması dikkati çekti.