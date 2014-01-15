Dershanelere 1-5-9 formülü

Dershanelerin dönüşümüyle ilgili tasarının en ilgi çekici bölümü "1-5-9" formülü. Dönüşüm sürecinde; 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıfa başlayan tüm öğrencilerin masraflarını devlet karşılayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, dershanelerin özel okula dönüşümünü teşvik için 1-5-9 formülü getiriyor.

Dönüşüm sürecinde, Türkiye'deki bütün özel okulların 1, 5 ve 9'uncu sınıflarına kayıt yaptıran bütün öğrencilerin masraflarını devlet karşılayacak.

Maliye Bakanlığı her bir öğrenci için devlete maliyeti doğrultusunda yaklaşık 3 bin lira ödeme yapacak.

Teşvik, bu yıldan itibaren dört yıl boyunca devam edecek. Bu da sadece bütün dershanelerin özel okula dönüşmesi durumunda bile 3 bin 800 şubeyi dolduracak öğrenci için ödeme yapılacağı anlamına geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin dönüşümü tasarısını tamamladı. Çalışmanın en dikkat çeken bölümü, özel okula dönüşüm için verilecek teşviklere yönelik.

Tasarının Meclis'te kabul edilmesini ardından gündeme gelecek teşvik paketinin ayrıntıları da netleşti. Arsa yardımı bu teşvikler arasında.

Teşvik miktarları illere göre, öğrenci kapasitesi, sınıfların doluluk oranı dolayısıyla da özel okul ihtiyacına göre belirlenecek.

Taslakta dönüşüm seçenekleri de çoğaltıldı. Dershaneler; özel okulun yanı sıra yurt, anaokulu, kurs ve etüd merkezlerine de dönüşebilecek.

Ancak etüd merkezlerine 12 yaş sınırı getirilecek. Ücretsiz etüd merkezleri ise varlığını sürdürebilecek.

Dönüşüm sürecinde işsiz kalan öğretmenler en az 5 yıl çalışmış olma şartıyla halk eğitim merkezlerinde istihdam edilecek.

Pedagojik formasyonu olmayan öğretmenlere formasyon eğitimi verilecek. Bu öğretmenler, halk eğitim merkezlerindeki takviye kurslarda görevlendirilecek.

Kira kontratı devam eden dershaneler, mekanlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilebilecek. Bakanlık da buralarda halk eğitim merkezleri kuracak.