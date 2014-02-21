Dershane tasarısı Meclis'te

Dershanelerin 1 Eylül 2015'ten sonra okula dönüştürülmesini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapısında bazı değişiklikler yapılmasını öngören Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşmeleri başladı.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, dershanelerin kapatılması, hükümet ile Gülen cemaati arasındaki en önemli tartışma konularından biri olarak kabul ediliyor.

Düzenlemeye göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faal olan dershaneler ile bu kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetleri 1 Eylül 2015'e kadar devam edebilecek.

Bunlardan 1 Eylül 2015'e kadar başvuranlar ise belirlenecek esaslara göre uygun görülmeleri halinde Milli Eğitim Bakanlığınca öğretim kurumlarına dönüşüm programına alınacak. Öğrenci etüt eğitim merkezleri ise 12 yaş ve altındakilere yönelik olacak. Dershanelerde çalışan öğretmenler bakanlıkta istihdam edilebilecek.