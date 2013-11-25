İki ilde 2 bin 100 aile dershane borcu yüzünden mahkemelik

Güneydoğu'da birçok aile hakkında, çocuklarının dershane parasını ödeyemediği için icra takibi başlatılmış. Kimi aileler, dershanelerin eşitsizlik yarattığını ve dar gelirlileri mağdur ettiğini düşünüyor. Dershanelerin kapatılması ve öğrencilerin okul eğitimiyle bu işin üstesinden gelmesi gerektiğini savunan icralık kişilerden Bedri İnan ise, dershanelerin sırtlarında büyük bir yük olduğunu söylüyor.

Star gazetesinden Kemal Gümüş’ün haberine göre, 20 bin öğrencinin üniversiteye hazırlandığı Bingöl’de dershaneye giden öğrenci sayısı üç bin 500 kadar. Bu öğrencilerin 600’ü ise dershane borcunu ödeyemediği için mahkemelik olmuş durumda. Diyarbakır’da ise bin 500 öğrencinin ailesi de dershanelerle mahkemelik.

Bingöllü 600 öğrenciden biri olan Metin İnan’ın ağabeyi Bedri İnan, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı: “Kardeşimi dershaneye gönderdiğime bin pişman oldum. Ben kahvede çalışıyorum zar zor ailemi geçindiriyorum. Şimdi ise icralık olduk. Bizim gibi borcunu ödeyemediği için sıkıntı çeken birçok insan var. Bunlar yokluk nedir bilmiyorlar. Dershanelerin kapatılması ve artık bu çocukların okul eğitimiyle bu işin üstesinden gelmesi gerekir. Bu dershaneler çok büyük bir yük sırtımızda.”

‘Bir hafta için tam para aldılar’

Kardeşini bu sene dershaneye kaydeden Emrullah Kanan ise yaşadıklarını söyle anlattı: “Kardeşim Abdullah’ı bu sene dershaneye kaydettim. Durumumuz iyi değildi. Kardeşim sadece bir hafta dershaneye gitti.

Bir hafta sonra SODES’e(Sosyal Destek Programı) başvurduk ve ücretsiz kurs hizmeti aldık. Ben de kardeşimi kaydettiğim dershaneye giderek durumu anlattım ve kardeşimin kaydını sildirdim. Bir ay sonra ise avukat beni aradı ve icraya vereceğini söyledi. Bir haftalık dershane için tam dönem ücreti aldılar. Mecburen borç alıp ödemek zorunda kaldım. Bu resmen sömürüdür.”

Dershane borcunu ödeyemeyen aileler

Yaklaşık 400 bin öğrenci nüfusuna sahip Diyarbakır’da 200 bin öğrenci sınava hazırlanıyor. 200 bin öğrenciden 40 bini dershaneye gidiyor. Bu öğrenciler içinde de maddi imkansızlıklar nedeniyle dershane borcunu ödeyemeyen yaklaşık bin 500 aile mahkemelik.

Dershaneye giden öğrenci nüfusu 30 bin olan Şanlıurfa’da da yüzlerce aile mahkemelik. Öğrenci sayısı 500 olan bir dershanede 72 öğrenci borcunu ödeyemediği için davalık olmuş.

Öğrenciler ne diyor?

Adıyamanlı öğrenciler dershanelere sadece zengin olanların gidebildiğini söylüyor ve bunun sınav sürecinde eşitsizlik ve bunalıma neden olduğunu belirtiyorlar. Öğrencilerden bazıları dershanelerle ilgili şunları kaydetti:

Ali Tepe: Ailem beni dershaneye gönderemedi. Çünkü para sıkıntısı var. Zengin olanlar bu bölgede kalmıyor zaten, İstanbul gibi büyük şehirlere gidiyorlar. Burada dershaneye giden arkadaşım hiç olmadı. Sadece okuldaki eğitimle üniversite kazanan çok öğrenci var.

Serap Eskici: Zengin olan çocuklar dershaneye gidiyor, zengin olmayanlar gidemiyor. Biz hiç dershaneye gidemedik. Bu yüzden yararını da zararını da bilmiyorum ama okul da bana yetersiz gelmiyor. Zengin olanların çocukları da fakir olanların çocukları da ek bir eğitim almadan sınavlara hazırlansın. O zaman gerçek adalet olacaktır. Kapatılmasından yanayım.

Yunus Emre Taşkın: Hem okula, hem dershaneye para vermek bizim insanların kaldırabileceği yük değil. Ayrıca aynı sınıfta dershaneye giden arkadaşlarımızı görünce kendimizi onların yanında kazanamayacağız sıkıntısına da sokuyoruz.

Halil İbrahim Kılıç: Dershaneye gidenin ayrı bir üstünlüğü oluyor. Dershaneye ailesinin zoruyla gidenler de var. Yedi gün okula gitmiş oluyorlar böylece. Hafta sonlarını da dershanede geçiriyorlar.