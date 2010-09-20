-DERS ZİLİ HASTANEDE ÇALDI MALATYA (A.A) - 20.09.2010 - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavileri nedeniyle okula gidemeyen çocuklar, ilk ders heyecanını tedavi gördükleri hastane odasında yaşadı. Hastane bünyesinde oluşturulan Turgut Özal Tıp Merkezi İlköğretim Okulu, yaklaşık 10 öğrencisi ve 3 öğretmeniyle ders başı yaptı. 8 yıldan beri Turgut Özal Tıp Merkezi İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapan Ayşe Güngör, yaptığı açıklamada, kronik hastalığı olan ve sürekli hastaneye bağlı yaşamak zorunda kalan çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için hizmet verdiklerini belirtti. Bu hizmeti verirken hem öğrencilerin derslerinden geri kalmamalarını, hem de onları önemsediklerini göstermek istediklerini ifade eden Güngör, şunları anlattı: ''Bugün hastane okulumuzda yılın ilk dersini yaptık. Yıl içerisinde yaklaşık 150 öğrenciye eğitim veriyoruz. Lösemi, şeker hastası, sarılık, karaciğer yetmezliği gibi çeşitli hastalıkları olan öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz kronik hastalığa sahip oldukları için sürekli hastaneye bağlı yaşamak zorunda. Şartlar böyle olunca çocuklarımızın derslerinden geri kalmamasını sağladık. Hastanede eğitim ve öğretim uygulamaları biraz farklı. Öğrencilerimizin sorumlulukları oldukça ağır. Bir taraftan hastalıklarıyla mücadele ederken diğer taraftan da eğitimlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Onlara eğitim hizmeti verirken aynı zamanda da psikolojik destek olmaya çalışıyoruz.'' Eğitimin yanı sıra onların eğlenceli vakitler geçirmesini de sağladıklarını dile getiren Güngör, ''Çocuklarımızın ciddi hastalıkları var. Bunu onlara unutturmak için eğitimin yanında çeşitli etkinliklerde düzenliyoruz. Onların mutlu olduğunu görmek, bizleri de mutlu ediyor. Hasta çocuklarımız normal öğrenciler gibi olmuyor. Fiziksel ağrılarının yanında, psikolojik sıkıntıları, evlerini ve kardeşlerini de özlüyorlar. Derslere ara verdiğimizde tedavilerine devam ediyorlar'' diye konuştu. Geçen yıl itibariyle okul öncesi sınıflarının da açıldığını belirten Güngör, sınıfa gelemeyen çocuklara ise yatak başı eğitimi uyguladıklarını kaydetti. 10 yaşındaki beşinci sınıf öğrencisi lösemi hastası Mazlum Tekin ise 6 aydan beri tedavi gördüğünü, bu yıl ilk defa hastane ortamında eğitim gördüğünü söyledi. Tekin, ''Eğitimime geçen yıl normal şekilde devam ediyordum. Bundan sonra burada devam edeceğim. Arkadaşlarımdan ayrı kalacağım için üzgünüm. Ancak böyle bir imkana sahip olmak da çok güzel bir duygu'' dedi.