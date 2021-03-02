Ders zili çaldı; İstanbul'da yüz yüze eğitim başladı

İstanbul'da kontrollü normalleşme ile bugün itibarıyla okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve 8. ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı. Uzun süredir okullarından uzak kalan öğrenciler bugün yeniden okul sıralarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme ile ilgili açıklamasının ardından bugün yurt genelinde kademeli olarak okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Uzun süredir okullarından uzak kalan öğrenciler bugün yeniden okul sıralarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.



Okullarda Koronavirüs'e yönelik tedbirleri alındı. Okul girişinde ateş ölçer, dezenfektan ünitesi ve uyarıcı broşürlerin olduğu görüldü.

"Öğretmenlere çağrı ile aşı yapılacak"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı öğretmenlerin aşılanama süreci ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Aşılamayla ilgili çalışmalarımız Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı imkanlarla bizzat öğretmenlerimizin kendileri HES uygulaması kapsamında gelen çağrı ile yapılacak. Yüz yüze eğitme başlanan gruplar öncelikli olmak üzere bildiğimiz kadarıyla mart ayı içerisinde uygulanacak" ifadelerini kullandı. (DHA)