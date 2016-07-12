Ders süreleri düşüyor, kitap sayısı azalıyor; bu sene müfredatta neler değişecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 3 aşamalı plana göre ders içeriği, ders sayısı ve kitap sayısı azaltılacak. Aynı konuyu işleyen kitaplar birleştirilecek ve tek kitap olacak. Yeni müfredata uygun ilk kitaplar 2017-2018 öğretim yılında dağıtılacak.

Karar'dan Eren Taşar'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir süredir devam ettirdiği müfredat çalışmalarının ilk aşamasını tamamladı. Bakanlık hazırladığı raporda 3 aşamalı plan uygulayacağını açıkladı. Bu aşamalar, ders içeriğinin azaltılması, ders sayısının düşürülmesi ve kitap sayısının azaltılması olacak. Ama öncelikle müfredat sadeleştirilecek. Müfredata uygun ilk kitaplar ise 2017-2018 öğretim yılında öğrencilere dağıtılacak.

Akademisyen, öğretmen ve velilerden görüş alan Bakanlık, AB, OECD ülkeleri ile ABD ve Japonya müfredatlarını inceledi. Bu ülkelerdeki öğretim programları ve ders kitaplarının hazırlanma, geliştirme ve uygulanmasına yönelik inceleme ve araştırma yaparak bir rapor hazırladı. Müfredat değişikliğinde bu rapordan yararlanılacak. Öğretmenlerden müfredatla ilgili gelen eleştirilerin başında öğrencilerin başka tür etkinliklere zaman ayıramaması, sosyal ve kültürel etkinliklere katılamaması ve erken saatlerde evden çıkıp geç saatlerde eve dönmeleri ile ders içeriklerinin ağır olması geldi. Müfredatla ilgili diğer eleştiri de bazı ders kitaplarındaki ayrıştırıcı, husumet oluşturucu, sınıfsal ayrım yapıcı ifadelerin yer alması oldu.

MEB önce, öğretmenlerin de “Fazla” diye eleştirdiği 45-46 saati bulan haftalık ders saatlerini azaltacak, müfredatı sadeleştirecek. Haftalık 5 saat olan bazı dersler, içerik sadeleşince 3 saate inecek. Aynı konuyu işleyen kitaplar birleştirilip tek ders altında okutulacak. Meslek liselerinde sektör temsilcileri ve işletme patronları da ders verebilecek.

3 çalıştay yapıldı

İlk etapta 40 dersin programı güncellenecek. Bunun için düzenlenmesi planlanan akademisyen ve uzmanların katıldığı 5 çalıştaydan 3’ü yapıldı. 40 dersten 18 dersin öğretim programı çalışmaları tamamlandı. Geriye kalan 22 dersin öğretim programı güncelleme ve geliştirme çalışmaları da bu yıl bitecek. 2017’de MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) müfredat değişikliklerini planlayacak. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında tüm kademelerde yeni müfredatla ders alınmasını sağlayacak.

En uzun ders süresi Türkiye'de

Almanya’da haftalık ders saati, eyaletlere göre ilkokul 1. ve 2. sınıflarda 17-23, üst sınıflarda 23-27 ve orta okulda da 30-32 saat. Avusturya’da haftalık ders saati, ilkokul 1. ve 2. sınıflarda 21, 3. ve 4. sınıflarda 25 ve orta okulda da 32-34 saat. Hollanda’da haftalık ders saati, ilköğretim birinci kademede 22 ve ikinci kademede 25 saat. Finlandiya’da da haftalık ders saati 19-32 saat arasında değişiyor. Türkiye’de ise pazartesi-cuma günleri arasında günlük altı saatten haftalık ders saati 30.