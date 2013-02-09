Ders içerikleri internette olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm müfredatın internet ortamına taşınacağı yeni bir sistem hazırlıyor. Şu anda 46 binden fazla görsel ve işitsel materyalin yüklendiği sistemi öğrenciler 8 ay sonra kullanabilecek.

Öğrencilerin "dersi kaçırdım" sıkıntısı bitiyor. Öğrenciler, okullarda anlatılan her dersi, internetten de izleyebilecek.

Dersler, video, animasyon ve çeşitli programlarla sanal ortamdan da takip edilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın üstünde çalıştığı ve sekiz ay sonra hayata geçirmeyi planladığı "e-müfredat" ve "e-ders" sistemi artık öğrencilere bu imkanları sağlayacak.

Uygulama, dersleri kaçıran veya dersi izlemesine rağmen ek bilgi edinip kendini geliştirmek isteyen öğrencilere kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Tüm derslerin internetten izlenerek öğrencilerin devamsızlığı artırmasının önüne geçmek için okula devamsızlık konusundaki sınır korunacak.

e-müfredat programında, tüm derslere dair konular, ayrıntılı ama basit bir dille anlatılacak.

Şu anda sistemde bulunan 44 bin görsel, iki bin işitsel materyal, daha da artırılarak zenginleştirilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bilim ve teknik dergisi de artık çocuklara ücretsiz olacak.

e-ders programında da okullardaki akıllı tahtada ders anlatan öğretmenlerin videoları yer alacak.