Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya’da 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Efe Asaf Dur, yüz yüze eğitimin ikinci gününde sınıfta ders dinlerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydan geldi. Sabah evinden çıkarak okula gelen 11. sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16) ikinci derse girdiği anda bir anda fenalaştı. Sınıf öğretmeni ve arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede gencin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Gencin daha önce herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi.