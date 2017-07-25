Derrick Rose Cleveland'da

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers, geçen sezon New York Knicks forması giyen serbest oyuncu statüsündeki Derrick Rose ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki süperstar, sakatlık sorunları nedeniyle veteran kontratına imza attı.

2008'de NBA Draft'lerinde 1 numaradan seçilen Rose, veteran kontratının asgari ücreti olan 2.1 milyon Dolar kazanacak. 2011 sezonunda da MVP (en değerli oyuncu) unvanını kazanan oyun kurucuyu takımın süperstarı LeBron James sosyal medya üzerinden yayınladığı bir mesajla karşıladı.

Chicago Bulls formasıyla yıldızlaştıktan sonra 2011-2012 sezonunda ön çapraz bağlarını koparıp 2012-2013 sezonunu tamamen kaçıran Rose, 2013-2014’te ise talihsiz bir şekilde sağ dizinden menisküs ameliyatı olup tekrar uzun süre parkelerden uzak kalmıştı. Rose, 64 maçta forma giydiği geçen sezon, 2009-2010’dan bu yana en iyi saha içi isabetini yakalamış ve 18.0 sayı, 4.4 asist ve 3.8 ribaundluk performansıyla bireysel anlamda başarılı bir sezon geçirmişti.