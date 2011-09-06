-Deron Williams yarın İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi, NBA'in yıldız oyuncusu Deron Williams yarın İstanbul'a gelecek. Siyah-beyazlıların, NBA'deki lokavt sona erene kadar kadrosuna kattığı New Jersey Nets forması giyen Williams'ın, ailesi ile birlikte yarın akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacağı bildirildi. 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki Williams, NBA kariyerine 2005 yılında Utah Jazz'da başladı. Daha sonra New Jersey Nets'e transfer olan Williams, NBA'de süren lokavt nedeniyle Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.