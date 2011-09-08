Deron Williams İstanbul'da!

T24

Ailesi ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen ABD'li oyuncu Williams'ı, Beşiktaş Kulübü yetkilileri karşıladı.Yıldız oyuncu, yaptığı kısa açıklamada, İstanbul ve Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “İstanbul'a ilk defa geliyorum. Türk basketbolu hakkında biraz bilgim var. NBA'de oynayan Mehmet Okur'u 6 yıldan beri tanıyorum. O bana Türkiye, İstanbul, Beşiktaş ve Türk basketbolu hakkında çeşitli bilgiler verdi. Umarım geniş ailemle beraber iyi vakit geçiririm. NBA'de lokavt olduğu için geldim, sonra yine geri döneceğim” diye konuştu.Deron Williams, havalimanında kendisine ilgi gösteren bir grup Beşiktaşlı taraftar ve yolcularla fotoğraf çektirdi.27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki Williams, NBA kariyerine 2005 yılında Utah Jazz'da başladı. Daha sonra New Jersey Nets'e transfer olan Williams, NBA'de süren lokavt nedeniyle Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.