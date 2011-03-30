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DERNEKTEKİ ARAMA SONA ERDİ ANKARA (A.A)

30 Mart 2011 21:42

-DERNEKTEKİ ARAMA SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin olarak evi aranan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Küçük'ün başkanı olduğu belirtilen Türkiye Dinler Tarihi Derneğinde de yapılan arama sona erdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Küçük'ün başkanı olduğu belirtilen Türkiye Dinler Tarihi Derneğinin Necatibey Caddesinde bulunan adresinde yaptığı aramayı tamamlayarak dernekten ayrıldı. Dernekteki bilgisayarların imajını kopyalayan güvenlik güçleri, bazı kitap ve belgelere el koydu.

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