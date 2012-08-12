Dernek lokallerinde canlı müziğe izin şartı

Derneklerle ilgili yönetmelik değişikliğine gidecek olan İçişleri Bakanlığı, hazırladığı taslakta, dernek lokallerinde canlı müzik yapılmasını izne bağladı. Yeni yönetmelik yılbaşından itibaren yürürlükte olacak.

Hürriyet gazetesinde Nuray Babacan'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Dernekler Yönetmeliği’ni değiştiriyor. Derneklere ve dernek lokallerine yeni kurallar geliyor. Lokallerde canlı müzik için artık izin gerekecek. Uyuşturucu, kumar ve silaha sıkı takip yapılacak. Yönetmelik, yabancı vakıfların Türkiye’deki faaliyetlerini de rahatlatıyor. Yönetmelik Taslağına göre, dernek yönetim kurulu üyeleri, cep telefonu mesajıyla Genel Kurul’a davet edilebilecek. Düzenlemeyle, dernekler için bağış toplama yetkisi verilen kişilerle ilgili kurallar da yeniden belirlendi.

Yabancılara yeni haklar

Değişikliğe göre yabancı vakıflar, Türkiye’de yeni vakıf kurabilecek veya kurulmuş vakıflara katılabilecek. Bu vakıflar, Medeni Kanun hükümlerine göre kurulmuş vakıflar hakkında uygulanan mevzuata tabi olmayacak. Mevcut düzenlemede, yabancı vakıflar, Türkiye’de sadece şube açabiliyor, üst kuruluşlara katılabiliyorlardı.

Belgesi yoksa alkol de yok

Yetkili birimlerden, alkollü içki satış belgesi alamayan veya bu belgesi iptal edilmiş derneklerin lokallerinde, alkollü içki verilemeyecek. Bu lokallerde, halkın huzuru açısından sakınca bulunmaması kaydıyla canlı müzik yapılabilecek. Ancak bunun için mülki idare amirliğinden izin alınması zorunlu olacak. Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışına çıkılmayacak. Aksi durumda izin iptal edilecek.

Kumar denetimi eskisi gibi

Kumar oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna geldiği ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri tarafından 30 günü geçmemek üzere kapatılacak. Kuralları 3 kez ihlal eden lokallerin izin belgeleri iptal edilecek.

Uyuşturucu ve silah takibi

Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı, kullanıldığı veya bulundurulduğu, silah bulundurulduğu veya satıldığı, genel güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilenler lokallerin izin belgeleri derhal iptal edilecek. Soruşturma evrakı derhal Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek. Bu derneklerin yeniden lokal açma başvuruları, 1 yıl süreyle işleme alınmayacak.

Okullarla mesafeyi mülki amir ölçecek

Okullarla açılacak lokal arasındaki uzaklığın 100 metreden az olmayacağına ilişkin hükmün uygulanmasında bundan sonra dernekler değil, lokal açma izni veren mülki idare amiri yetkili olacak. Yönetmelik 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak.