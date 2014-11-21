Dernek ismindeki Kürdistan'a başsavcılıktan izin çıktı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, adında ‘Kürdistan’ kelimesi olan Türkiye’nin ilk derneğine izin verdi. Valiliğin suç duyurusunu reddeden savcılık, Komeleya Tevgera Ciwanên Kurdistanê (Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği) isminin suç oluşturmadığını vurguladı. Savcılık, Yargıtay’ın 2011’deki kararını emsal gösterdi.

Diyarbakır’da geçen yıl tabelasını asan ‘Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği’ne (KGHD) valilik kuruluş izni vermedi. ‘Kürdistan’ isminin Anayasa’ya ve kanuna aykırı olduğunu belirten valilik, dernek yetkililerinin itirazı üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan görüş istedi. Bakanlık ismi kullanmanın suç olduğunu belirterek değiştirilmesini talep etti. Ancak dernek bu talebe uymadı. Valilik suç duyurusunda bulunduğu için konuyu inceleyen Diyarbakır Başsavcılığı, derneğin isminde geçen ‘Kürdistan ifadesinin tek başına suç teşkil etmeyeceği’ne karar verdi.

İsmail Avcı’nın Zaman’daki haberine göre, Diyarbakır’da geçen yıl tabelasını asan ‘Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği’ne (KGHD) valilik kuruluş izni vermedi. ‘Kürdistan’ ismini kullanmanın Anayasa’nın 14’üncü ve Türk Ceza Kanunu’nun 302’nci maddelerine aykırı olduğunu savunan valilik, dernek yetkililerinin itirazı üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan görüş istedi. Bakanlık tarafından derneğe gönderilen yazıda da ‘Kürdistan’ kelimesinin Anayasa’ya aykırı olduğu ve suç oluşturduğu belirtildi. Bakanlık, derneğin adının değiştirilmesini istedi; ancak KGHD, bu talebe uymadı. Bunun üzerine Diyarbakır Valiliği, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, derneğin tüzüğünü inceledikten sonra kararını açıkladı. İlgili muhataplara tebliğ edilen kararda, “Derneğin faaliyetlerinde herhangi bir cezai anlamda aykırılık olmadığı, tüzüğünün gençlerin yetiştirilmesine yönelik olarak hazırlandığı ve derneğin isminde geçen ‘Kürdistan’ ifadesinin tek başına suç teşkil etmeyeceği” belirtildi. Kararda, TCK’nın 302. maddesinde düzenlenen suçun oluşabilmesi için ‘devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya, devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya ya da devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işlemiş olmanın gerektiği, dernek isminde Kürdistan kelimesi geçmesinin bu suçu oluşturmadığı’ ifade edildi.

Konuyla ilgili hükmünü tesis ederken Yargıtay’ın Temmuz 2013’teki bir kararına atıf yapan başsavcılık, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaşayan Yunus ve Elif Toprak çiftinin kız çocuklarına verdikleri ‘Kürdistan’ ismine onay verilmesini emsal gösterdi. Dernek Başkanı Serhad Mêrdinî, böyle bir kararı olumlu gördüğünü belirterek, “Bu ülkede bazı tabuların kırılması adına önemli bir adım oldu. Bu ülkede hak ve özgürlükler adına hangi demokratik adım olursa olsun destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bizim derneğimizin adına izin verildi, bunu tarihi olarak değerlendiriyorum.” dedi.