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Dernek binasına silahlı saldırı

27 Aralık 2009 23:00

İzmit'te Tepecik Mahallesi Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği binası, 3 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Dernek önünde bulunan 2 otomobile de kurşun isabet etti. Ölen ya da yaralanan omzaken, kaçan saldırganlar aranıyor.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Tepecik Mahallesi, Tokoğlu Sokak'ta bulunan Tepecik Mahallesini Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'nde meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen bir araçla dernek önüne gelen 3 kişi, tabancalarla derneğin camına ateş açtı. Kurşunlarla dernek camları kırılırken, dernek önünde bulunan 41 PE 300 plakalı otomobile 1, 41 NT 741 plakalı otomobile ise 2 kurşun isabet etti. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar daa sonra kaçarken, olay yerine gelen polis ekipleri dernek önünde önlem aldı. Dernek yöneticileri de neden böyle bir saldırı olduğu hakkında bir fikirlerinin olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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