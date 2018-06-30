Dernek Başkanı Işık: Şehit cenazelerine kimse siyaseti karıştırmasın

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mustafa Işık, \"Şehit cenazelerine lütfen hiç kimse siyaseti karıştırmasın\" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği\'nin Osmaniye Şubesi\'ni ziyaret eden Gazi Astsubay Mustafa Işık, sınır ötesinde Kandil\'e yönelik devam eden operasyonları değerlendirdi. Başkan Işık, \"Şehit aileleri ve gaziler olarak, devletimizin son zamanlarda yürüttüğü Kandil operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Hepimiz acı çektik, bizler acılar paylaşıldıkça azalır dedik ve oraya yapılan operasyonların destekçisi olmamızın tek nedeni de bizim acılarımızın hafiflemesidir. Vatanı için, bayrağı için canını vermiş şehidimiz, gazimiz var, vermeye hazır olan binlerce de insanımız vardır\" dedi.

ŞEHİT CENAZELERİ SİYASİ GÖSTERİ YERİ DEĞİL

Şehit cenazelerine siyasetin karıştırılmasının kendilerini üzdüğünü ve yıprattığını belirten Başkan Işık, şunları söyledi:

\"Biz dernek olarak kesinlikle siyaset üstü bir kurumuz. Siyasi bir düşüncemiz olsa da, sandık başında üyelerimiz zaten birebir kendi tercihlerini kullanıyorlar. Ama bizleri sadece üzen ve yıpratan şehit cenazelerine lütfen hiç kimse siyaseti karıştırmasın. Çünkü ülkemiz zor bir dönemden geçiyor, bir seçim atlatıldı. Maalesef hepimizin bu seçim sonrasında o malum eli kanlı bebek katilini destekleyen, onların siyasi uzantıları olarak bildiğimiz partinin Meclise girmesi hepimizi de üzdü, etkiledi ve canımızı yaktı. Belki ince hesaplar yapılarak bunlar gerçekleşti. Ama biz şunu istiyoruz, şehit cenazelerinin siyasi gösteri yeri olmadığını herkes bilsin.\"

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