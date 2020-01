'Deri'nin Oscarları' sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği bünyesinde, Ekonomi Bakanlığı\'nın destekleriyle, deri sektöründe tasarım ve inovasyona katkıda bulunmak ve ihracatı artırmak amacıyla düzenlenen 4. Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması\'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Deri sektöründe 2017-2018 yılı sonbahar-kış döneminin modasının belirlendiği Detay Deri Tasarım Yarışması\'nda Siran Ertan, Mehmet Ali Dinç, Simay Bülbül, Ruken Mızraklı, Hüseyin Buzrul, Murat Aytulum, Musa Evin, Can Oker, Güven Karaca, Fikriye Altunbaş, Cemal Aydın ve Hakan Güldağ gibi birbirinden değerli isimler jüri üyeliği yaptı. Yarışmanın ev sahipliğini yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak\'ın ev sahipliğini yaptığı geceye Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan vekilleri Tahsin Öztiryaki, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, ihracatçı birlikleri başkanları katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Şenocak “Öncelikle İTO Başkanımız, benim de değerli dostum, arkadaşım İbrahim Çağlar\'ı son yolculuğuna uğurladık tüm iş dünyasın, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerimö dedi. Tasarım yarışmalarının sektöre sağladığı katkılara vurgu yapan Şenocak, “Şimdi yeni bir tasarım yarışması ile karşınızdayız. Yarışmamızı bir gün ertelemiş olmamıza rağmen bugün çok yoğun bir katılım ile karşılaştık. Her geçen gün daha çok kişiye ulaşan yarışmamızda her iki kategoride de yoğun başvuru aldık ve başta Özge Ulusoy olmak üzere 26 mankenin taşıdığı 12 finalistimizin tasarımlarını puanlayarak yarışmamızı sonuçlandırdık. Bizler sektör olarak ihracatta katma değer için tasarımın, modanın, inovasyonun, Ar-Ge\'nin, markanın önemini biliyoruz. Katma değeri artırabilmek için tasarımcılarımıza çok büyük görev düşüyor. Bizleri ileriye katma değeri yüksek ürünlere taşıyacak olan yine tasarımcıların getirdiği yeni bakış açıları olacakö diye konuştu.

2 KATEGORİDE 6 ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

Tasarımcıların deri konfeksiyon ve saraciye kategorilerinde yarıştığı 4.Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması\'nda başarılı tasarımcılar ödüllendirildi. 2017 Detay Deri Ürünleri Yarışması Deri Konfeksiyon ve Saraciye Kategorileri olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Deri Konfeksiyon kategorisinde ilk üçe giren sırasıyla Esra Ayşe Akkaya, Fatih Uğur, Furkan Erdoğan, saraciye kategorisinde ise ilk üçe giren sırasıyla Berk Gümüşterazili, Sena İlkyaz ve Bektaş Şahin\'e eğitim ve para ödülü verilecek. Her kategorinin birincisi aynı zamanda yurt dışı eğitim ve fuarlara katılım hakkı ile ödüllendirilecek.

FOTOĞRAFLI