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Derince'de seçmen kartı skandalı!

12 Haziran seçimlerine 2 gün kala, ilginç olaylar da ortaya çıkmaya başladı. YSK tarafından, Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde yaşayan evli 45 yaşındaki Sakine Erdağı&

10 Haziran 2011 03:00

T24 - 12 Haziran seçimlerine 2 gün kala, ilginç olaylar da ortaya çıkmaya başladı. YSK tarafından, Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde yaşayan evli 45 yaşındaki Sakine Erdağı'na iki ayrı seçmen kartı geldi. Üstelik Sakine Erdağı bunlardan birinde 'kadın' diğerinde 'erkek' olarak görülüyor. 

İki karttaki T.C. numaralarının da farklı olması şaşkınlık yaratırken, Sakine Erdağı şimdi kara kara nerede oy kullanacağını düşünüyor.



Sakine Özdal, ailesiyle birlikte oturduğu Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nden yaklaşık 25 yıl önce evlenip Derince İlçesi'ne gelin giderek 'Erdağı' soyadını aldı. 

YSK 12 Haziran genel eçimleri için birisi Darıca'daki baba evine 'Sakine Özdal' adıyla, diğeri de şu an yaşadığı Derince'deki evine 'Sakine Erdağı' adıyla 2 ayrı seçmen bilgi kartı gönderdi. 

Üstelik, birbirinden farklı TC numaraları ile gönderilen seçmen kağıtlarının birisinde Sakine hanım 'erkek' olarak belirtildi. 


Baba evinde erkek, koca evinde kadın

Evlenmeden önce anne ve babasıyla birlikte yaşadığı Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Asil Sokak'taki evine 12 Haziran 2011 Seçimleri için gönderilen seçmen kağıdında Sakine hanımın erkek olduğu belirtilirken, kızlık soyadı olan 'Özdal'a yer verildi. 

T.C. Kimlik numaralarının farklı olarak belirtildiği ikinci seçmen kağıdı ise 'Sakine Erdağı' adına düzenlenerek, şu an eşiyle birlikte yaşadığı Derince Yenikent'teki adresine gönderildi. 

Böylece YSK'nın bugünkü verilerine göre, Sakine adındaki aynı vatandaş, Darıca'da erkek olarak yaşıyor ve 'Özdal' soyadını taşıyor, Derince'de ise birincisinden farklı T.C. numarası ile 'Erdağı' soyadıyla kadın olarak yaşıyor. 

YSK'nın seçmen kartlarına göre Darıca'da yaşayan 'erkek' Sakine Özdal, 12 Haziran 2011'de Darıca Faik Şahenk İlköğretim Okulu'nda 1053 nolu sandıkta oy kullanacakken, Derince'de yaşayan ve aynı kişi olan 'kadın' Sakine Erdağı ise Öğretmen İlköğretim Okulu'nda 1301 nolu sandıkta oy verecek. 

İki seçmen kartı eline ulaşan Sakine Erdağı ise, şaşkınlık içinde nerede oy kullanacağını düşünüyor. 



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