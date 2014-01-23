Derince Limanı'na kimse teklif vermedi

Derince Limanı'nın ihalesinin açık artırım turunda, katılan 3 firma da teklif vermedi. Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, ihalenin iptal edildiği açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait Kocaeli Derince Limanı'nın 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

Elemesiz turda en yüksek teklif 180 milyon dolar oldu.

Birinci elemeli yazılı turda en düşük teklifi veren The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, 2. elemeli yazılı turda en düşük teklifi veren Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ, 3. elemeli yazılı turda en düşük teklifi veren Yılport Holding AŞ elendi. Kalan 3 firmayla açık artırmaya geçildi.

Açık artırmada başlangıç tutarı 516 milyon dolar, artırım aralığı ise 500 bin dolar olarak belirlendi.

Derince Limanı'nın 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirme ihalesinin açık artırım turunda, katılan 3 firma da teklif vermedi.

İhalede, Yılport Holding AŞ, The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ, Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret AŞ, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ yarışıyordu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının "İşletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirme kapsamına aldığı liman için ilk kez 2007'de ihaleye çıkıldı. Açık artırma sonucunda ise en yüksek teklifi 195 milyon 250 bin dolarla Türkerler Ortak Girişim Grubu'ndan geldi. Fakat, Danıştay, Derince Limanı ile ilgili imar planı çelişkilerini dikkate alarak, bu özelleştirmeyi iptal etti.