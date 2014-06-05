Derince Limanı'na 543 milyon dolar

Derince Limanı'nın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 543 milyon dolarla Safi Katı Yakıt verdi.

Derince Limanı'nın 39 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 543 milyon dolarla Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verildi.

Nihai pazarlık görüşmesi, Yılport Holding A.Ş., Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkililerinin katılımıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

İhalede, elemesiz turların ardından geçilen açık artırmada ilk olarak Yılport Holding A.Ş. elendi.

Açık artırma daha sonra Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında devam etti.

İhale, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin en yüksek teklifi 543 milyon dolar olarak vermesiyle sona erdi.

Derince Limanı



TCDD'ye ait liman, Türkiye'nin limancılık faaliyetlerinin en yoğun olarak gerçekleştiği Kocaeli'de yer alıyor.

Mevcut durumda özellikle kuru yük ve otomotiv elleçmesiyle ön plana çıkan liman, 2013'de yüzde 20'lik bir yük büyümesi gerçekleştirdi ve 2 milyon 389 bin 987 tonluk elleçme hacmine ulaştı.

Özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından limanın yeni işletmecisiyle beraber konteyner alanında Türkiye'de söz sahibi bir liman haline gelmesi bekleniyor.