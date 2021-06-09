Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucularından  Foggo: Başkalarının sofrasında yer aramıyoruz, kendi sofralarını kurma özgürlüğü için mücadele ediyoruz

Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucularından Hacer Foggo, "Başkalarının sofrasında yer aramıyoruz, kendi sofralarını kurma özgürlüğü için mücadele ediyoruz" paylaşımını yaptı.

Erdoğan bugünkü grup toplantısında, "Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük biliyorsunuz parayla değil, onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz, bunlar millet aç diyor. Rizeliyim. Trakya'dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan bihaber olanlar bundan anlamaz ki." dedi.

TIKLAYIN | Erdoğan: Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin