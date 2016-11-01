T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Derin dondurucuda 3 Suriyeli mültecinin cesetleri bulundu!

Danimarka'nın Aabenraa kentinde bir apartman dairesinde derin dondurucu içinde bir Suriyeli anne ile 2 kızının cesetleri bulundu. Çocukların babasının, baş şüpheli olarak arandığı belirtildi.

01 Kasım 2016 00:25

Danimarka'nın Aabenraa kentinde bir apartman dairesinde derin dondurucu içinde bir Suriyeli anne ile 2 kızının cesetleri bulundu.

Annenin 27 yaşında, kızlarının da 9 ve 7 yaşlarında olduğu açıklandı.

Cesetler, aileye ulaşamayan bir akrabalarının endişelenerek polisi araması üzerine bulundu.

Polis, kadının kocasının baş şüpheli olarak arandığını belirtti ancak başka detay vermedi.

Öldürülen iki kızın da babası olan şüphelinin, ailesiyle birlikte yaşamadığı belirtildi.

Aile geçen yıl Danimarka'ya göç ederek mülteci statüsü almıştı.

2015 yılında 21 bin göçmen kabul eden Danimarka, 2016'da sınır kontrollerini artırarak kabul ettiği göçmen sayısını düşürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Danimarka AabenraaSuriyeliAabenraaDanimarka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24