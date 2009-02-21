Derin Amerikalı Ankara'ya neden geldi?

Ankara’ya önceki gün gelen ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Başkanı Korgeneral Keith Alexander’ın ziyareti merak uyandırdı. Milliyet gazetesinin Washington temsilcisi Ahu Özyurt'un haberine göre, Alexander’ın başında bulunduğu kurumun siyasi değil, askeri ve teknik bir kurum olarak bilinmesi ve eski Başkan George W. Bush yönetiminde mahkeme kararı olmadan dinlemeler yaptığı şeklinde eleştirilere hedef olması, geziyle ilgili spekülasyonları körükledi.İstihbarat yönetimi ve şifreleme teknolojisi üzerine çalışan ajans, ABD’deki bütün yabancıları ve ülke dışı ile konuşanları dinleyen ve dosyalayan kuruluş olarak biliniyor. NSA’nın basın ofisi Milliyet’in sorularını, “Prensip olarak geziler ve ziyaretlerle ilgili bilgi vermiyoruz” şeklinde yanıtladı.Ankara’da önceki gün ABD Büyükelçiliği yetkililerinin karşıladığı Alexander, dün Genelkurmay ve MİT’te temaslarda bulundu.Ancak Korgeneral Alexander’ın Ankara ziyaretiyle ilgili olarak, Washington kulislerinde şuihtimaller dile getiriliyor:- PKK’ya karşı anlık istihbarat kullanımında gelinen noktayı TSK ile değerlendirmek.- El Kaide’ye karşı bölgede yapılan ortak operasyonları emniyet yetkilileriyle görüşmek.- TSK’nın bilgi sızması konusunda kendi içinde yaptığı soruşturmanın sonuçları ışığında işbirliği.- TSK’yla şifreleme teknolojisi konularında fikir alışverişi.- Ergenekon operasyonunda gündeme gelen ve hukuki olmayan pek çok dinleme kaydının NSA desteği ile yapıldığı iddialarına yanıt vermek.“National Security Agency”, ABD istihbarat kurumları içinde personel ve teknoloji açısından CIA’dan büyük ve ileri durumda. Ajans, Bush yönetimi döneminde hiç ayırım yapmadan yürüttüğü dinlemeler yüzünden eleştirilere hedef olmuştu.