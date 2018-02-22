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Derik'ten 30 güvenlik korucusu Zeytin Dalı Harekatı'na uğurlandı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde görev yapan 30 güvenlik korucusu, düzenlenen törenle Suriye'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde uğurlandı

22 Şubat 2018 16:41

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde görev yapan 30 güvenlik korucusu, düzenlenen törenle Suriye\'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere dualar eşliğinde uğurlandı.
Derik İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine, Kaymakam Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, İlçe Müftüsü Talip Boynukara, güvenlik korucularının aileleri ve yakınları katıldı. Kaymakam Hakan Kafkas, gönüllü olarak Afrine gitme talebinde bulunan güvenlik korucularının Derik ilçesini gururlandırdığını ifade ederek, \"Korucu kardeşlerimizin hepsini kutluyor, muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun\" dedi.
Konuşmadan sonra kurbanlar kesilerek, dualar okundu.
Daha sonra aileleriyle vedalaşan güvenlik korucuları, \'Vatan için ölmeye hazırız\' ve \'Önce vatan\' sloganları eşliğinde otobüslere bindi. Eş ve yakınları da güvenlik korucularını ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak uğurladı.

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