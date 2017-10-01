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Derik'teki köylerde çöp ve gübre temizliği başladı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik İlçesi'nin köy ve mezralarında biriken çöp ve hayvan gübreleri için Büyükşehir ile Derik Belediyesi ortak çalışmaya başladı

01 Ekim 2017 14:44

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik İlçesi\'nin köy ve mezralarında biriken çöp ve hayvan gübreleri için Büyükşehir ile Derik Belediyesi ortak çalışmaya başladı. Çalışmaların 2 ay süreceği ve bütün köy ve mezralardaki çöp ile gübrelerin temizleneceği belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi\'nin destekleri ile Derik Belediyesi\'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü Çevre ve Temizlik Birimi ilçeye bağlı köy ve mezralarda yıllardır biriken çöp ve hayvan gübreleri için temizlik çalışması başlattı. Köy ve mezralarda devam eden çalışmalar gruplar haline ayrılan ekipler tarafından yapılırken, yaklaşık 2 ay sürecek çalışmalara halk da destek veriyor. Çadırlı Mahallesi Muhtarı Ali Çakıl, bu çalışmalarda emeği geçen belediye yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Çakıl, “30 yıllık muhtarım böyle bir çalışma ilk defa gördüm. Köyümüzden 600 kamyon çöp ve gübre toplandı. Toplanan hayvan gübresi tarlalara boşaltıldı. Bununla birlikte toprağın verimi artacak. Temizlik çalışmalarından sonra köyümüz  şehir mahallesi gibi oldu. Bu çalışmalardan memnunuz\" dedi.
Mahallede oturan Ali Sündü ise yapılan çalışmalarda  Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Derik Kaymakamı Hakan Kafkas\'ın büyük emeği olduğunu hatırlatarak, 50 yıldır bu köyde herhangi bir temizliğin yapılmadığını dile getirdi.

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