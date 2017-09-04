Derik'teki kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(Mardin),(DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesi yakınlarında dün meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği 5 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Celal Arı yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 2\'ye yükselirken, 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Şanlurfa yönünden gelerek Mardin\'in Derik İlçesi yönüne giden Abdulkadir Arı yönetimindeki 34 VCF 47 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halil Göngürü\'nün kullandığı 34 TB 4167 otomobil dün Üçyol mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada Meyhan Arı yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan Mardin\'in Kızıltepe ilçesi devlet hastanesinde tedaviye alınan Celal Arı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Arı\'nın ölümüyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2\'ye çıktı, yaralı 4 kişinin tedavisi Diyarbakır\'da sürüyor.