Derik'te Öğretmenler Günü'ne sıra geceli kutlama

Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde \'24 Kasım Öğretmenler Günü\', Şanlıurfa\'dan gelen sıra gecesi müzik grubunun seslendirdiği yöresel türküler eşliğinde, coşkuyla kutlandı.

Aydın Ayaydın Öğretmenevi\'ndeki etkinliğe, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Şahinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, ilçe ve köylerde görevli öğretmenler katıldı. Etkinlikte, çiğ köfte yoğruldu, yöresel müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı. Şanlıurfa sıra gecesi müzik grubunun söylediği yöresel türkülere eşlik eden öğretmenler, zaman zaman da oturdukları masalarda mendil sallayarak eşlik etti. Müzisyen Tennur Ulusoy, \"Bu tür eğlenceler, bütün gün yorulan öğretmenlerimiz için güzel bir motivasyon oluyor. Bunların tekrarlanması, öğretmenlerimizin derslere daha motive olmaları açısından çok güzel\" dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖĞRETMENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Diyarbakır\'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle dün akşam Büyükşehir Belediyesi Öğretmenevi\'nde etkinlik düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, kutlamalarda yöresel müzik eşliğinde öğretmenlerle birlikte halay çekti. Gecede yöresel müzikler seslendirilirken, yoğrulan çiğköfte öğretmenlere ikram edildi.



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