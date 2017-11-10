Derik'te öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 10'u öğrenci 15 yaralı

Mehmet Ali DİNLER- Emrullah KARAKAŞ/KIZILTEPE, DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde 10 Kasım Atatürk\'ü anma töreninden dönen öğrencileri taşıyan servis minibüsü, otomobil ile çarpıştı. Kazada, 3\'ü öğretmen, 10\'u öğrenci toplam 15 kişi yaralandı.

Derik ilçe merkezinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk\'ü anma törenine katıldıktan sonra köylerine dönen öğrencileri taşıyan servis minibüsü, Boyaklı mahallesi Sırt mezrasındaki öğrencileri indirdikten sonra İpek Yolu\'na çıkarken, Kızıltepe yönünden gelerek Viranşehir yönüne giden otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 öğretmen, 10 öğrenci ve servis minibüsü ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Kaza haberinin duyulması üzerine bölgeye Mardin, Kızıltepe ve Derik\'ten çok sayıda ambulans sevkedildi. Kazada yaralanan 15 kişi, Derik, Kızıltepe ve Mardin\'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza haberini duyan öğrenci velileri de çocuklarının durumunu öğrenmek için hastanelere akın etti. Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bekleyen öğrenci velileri, çocuklarından gelecek haberleri bekledi. Yaralılardan 2\'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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