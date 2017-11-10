Derik'te öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 öğrenci öldü, 9'u öğrenci 14 yaralı (2)

1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Derik ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 10 öğrenciden Boyaklı Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Veli Aktaş, Kızıltepe\'deki özel hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan ailesi hastanenin acil servisi önünde sinir krizi geçirdi. Yapılacak otopsinin ardından Veli Aktaş\'ın cenazesinin Boyaklı Köyü\'nde toprağa verileceği öğrenildi. Kazada yaralanan 9\'u öğrenci, 3\'ü öğretmen toplam 14 kişinin tedavisi ise devam ediyor.