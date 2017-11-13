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Derik'te askerlerin onardığı Atatürk büstü, köy okulundaki yerine konuldu

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesine bağlı Bozok köyünde bulunan jandarma karakolunda görevli rütbeli askerler, aynı köyde bulunan ilkokulu ziyaret ederek, daha önce onarıma aldıkları Atatürk büstü ve kaidesini yerine yerleştir

13 Kasım 2017 17:02

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesine bağlı Bozok köyünde bulunan jandarma karakolunda görevli rütbeli askerler, aynı köyde bulunan ilkokulu ziyaret ederek, daha önce onarıma aldıkları Atatürk büstü ve kaidesini yerine yerleştirdi. 
Derik İlçesi\'ne 21 kilometre mesafede bulunan Bozok Köyü Jandarma Karakolu\'nda görevli rütbeli askerler, aynı köydeki okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Askerler, daha önce onardıkları Atatürk büstü ve tahrip olan kaideyi de öğrencilerle yerine koydu. Öğrencilere de çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi. 
Bozok Köyü Muhtarı Zeki Aksu, askerlerin bu davranışının öğrencileri ve köylüleri çok sevindirdiğini belirterek, \"Allah askerlerimizden razı olsun. Daha önce fark ettikleri eskiyen Atatürk büstünü ve kaidesini onarıp, köyümüze yakışır bir hale getirdiler\" dedi. Okulda eğitim gören öğrenciler sınıfa gelerek kendilerini ziyaret eden askerlere teşekkür etti. 

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