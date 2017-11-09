Derik'te 17 bin 500 öğrenciye kışlık giyecek ve ayakkabı yardımı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesindeki 114 okulda eğitim gören 17 bin 500 öğrenciye, bir firma tarafından gönderilen kışlık mont, bot ve çorap yardımı İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas ile ilçe protokolü tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Kaymakamı Hakan Kafkas, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Seçkin Karadağ, Emniyet Müdürü Murat Sönmez, Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Cinli, ilçenin tek kadın askeri Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasemin Serban, Dağ Mahallesi\'nde bulunan Atatürk İlk ve Ortaokulu\'nda 433 öğrenciye gönderilen ve içerisinde kışlık elbiseler ve bot olan yardım poşetlerini dağıttı.

Okulları tek tek gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kafkas, yardımları gönderen firmaya teşekkür etti. Kaymakam Hasan Kafkas, şöyle dedi:

\"Ülkemizin büyük sıkıntılarla mücadele ettiği bu zor günlerde, geleceğimiz olan çocuklarımızı az da olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Özellikle kırsal mahallelerimizde okuyan çocuklarımız, zor kış şartlarında eğitim ve öğretimlerinin iyi geçmesi için devlet olarak ne gerekiyorsa yapılacaktır. Çocuklarımızın hepsi pırıl pırıl,gözlerinin içerisindeki ışıltıyı gördükçe, ülkemizin geleceğine dair inancımız daha da artıyor. Okul ziyaretlerimizde taleplere cevap vermeye çalşıyoruz. Eğitimle ilgili ne olursa olsun elimizi her zaman taşın altına koyuyoruz. Derik İlçesi\'ndeki 114 okulda eğitim gören 17 bin 500 öğrenciye bu yardım poşetlerini dağıtıcağız.\"



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