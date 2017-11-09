T24 LogoT24 Logo
Gündem

Derik'te 17 bin 500 öğrenciye kışlık giyecek ve ayakkabı yardımı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesindeki 114 okulda eğitim gören 17 bin 500 öğrenciye, bir firma tarafından gönderilen kışlık mont, bot ve çorap yardımı İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas ile ilçe protokolü tarafından öğrencilere dağıt

09 Kasım 2017 16:02

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesindeki 114 okulda eğitim gören 17 bin 500 öğrenciye, bir firma tarafından gönderilen kışlık mont, bot ve çorap yardımı İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas ile ilçe protokolü tarafından öğrencilere dağıtıldı.
Kaymakamı Hakan Kafkas, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Seçkin Karadağ, Emniyet Müdürü Murat Sönmez, Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Cinli, ilçenin tek kadın askeri Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasemin Serban, Dağ Mahallesi\'nde bulunan Atatürk İlk ve Ortaokulu\'nda 433 öğrenciye gönderilen ve içerisinde kışlık elbiseler ve bot olan yardım poşetlerini dağıttı. 
Okulları tek tek gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kafkas, yardımları gönderen firmaya teşekkür etti. Kaymakam Hasan Kafkas, şöyle dedi:
\"Ülkemizin büyük sıkıntılarla mücadele ettiği bu zor günlerde, geleceğimiz olan çocuklarımızı az da olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Özellikle kırsal mahallelerimizde okuyan çocuklarımız, zor kış şartlarında eğitim ve öğretimlerinin iyi geçmesi için devlet olarak ne gerekiyorsa yapılacaktır. Çocuklarımızın hepsi  pırıl pırıl,gözlerinin içerisindeki ışıltıyı gördükçe, ülkemizin geleceğine dair inancımız daha da artıyor. Okul ziyaretlerimizde taleplere cevap vermeye çalşıyoruz. Eğitimle ilgili ne olursa olsun elimizi her zaman taşın altına koyuyoruz. Derik İlçesi\'ndeki 114 okulda eğitim gören 17 bin 500 öğrenciye bu yardım poşetlerini dağıtıcağız.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emrullah KARAKAŞDERİK Mardin DHA MARDİN DerikKaymakamı Hakan KafkasKaymakamı Hakan Kafkas Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Seçkin Karadağ Emniyet Müdürü Murat Sönmez Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup SarıMilli Eğitim Müdürü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24