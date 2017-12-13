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Derikli çiftçilere 37 küçükbaş hibe edildi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde, 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 9 çiftçiye 35'i koyun, 2'si koç olmak üzere toplam 37 küçükbaş hibe edildi

13 Aralık 2017 14:48

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Derik ilçesinde, \'Genç Çiftçi Projesi\' kapsamında 9 çiftçiye 35\'i koyun, 2\'si koç olmak üzere toplam 37 küçükbaş hibe edildi. 
Derik Kaymakamı Hakan Kafkas ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Abdullah Osmanoğlu, hibe dağıtım töreni için Bahçelievler Mahallesi\'nde çiftçilerle bir araya geldi. Kaymakam Kafkas, devlet olarak her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, \"İlçe genelinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığını istenilen seviyeye çıkarabilmek ve bu projelerin devamını getirilmek için gayret sarf edeceğiz. Genç çiftçilerden aileleri, ilçenin ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları için bu projeye dört elle sarılmasını istiyoruz. Projeler sayesinde hayvancılığın istenilen seviyeye getirileceğine inanıyoruz. Projenin genç çiftçilere hayırlı olmasını dilerim\" diye konuştu. 
Hibe desteği alan çiftçilerden Burhan Denli (39), evli ve çocuk sahibi olmasına rağmen işsiz olduğunu dile getirerek, \"İşsizdim. \'Genç Çiftçi Projesi\' sayesinde koyun sahibi oldum. Artık işim olduğunu biliyorum. Allah, devletimizden razı olsun. Bu projelere devam edilmesini istiyorum. Ben iş sahibi oldum, benim gibi işsizler de iş sahibi olabilir\" dedi. 
Konuşmaların ardından proje kapsamında 9 çiftçiye 35\'i koyun, 2\'si koç olmak üzere 37 küçükbaş hibe edildi. 

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