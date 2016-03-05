Derik ve Viranşehir'de 300 komandodan 'terör' operasyonu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Mardin’in Derik ilçesi sınırında 300 komandonun ve 100 köy korucusunun katıldığı bir operasyon başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ile Mardin'in Derik ilçesi sınırında arazi arama ve tarama çalışması başlattı. Yaklaşık 40 kilometrelik alanda arama ve tarama çalışması yapan ekipler, bölgedeki yollardaki menfezleri, köprü altlarını ve mağaraları dedektörle kontrol etti. Bölgedeki operasyonda ekipler, bölgedeki yol güzergahlarında araç kontrolü yaptı. Derik ilçesinde devam operasyonlarda PKK'lıların sızmalarına karşı yürütülen operasyonda 300 komando ile 100 geçici köy korucusu görev alıyor.