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Derik Kaymakamı'nın şehit edilmesine ilişkin 7 kişi tutuklandı

Gözaltındaki 42 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor

08 Aralık 2016 12:53

Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lılarca makam odasında el yapımıcı bombanın patlaması sonucu  Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıya ilişkin 7 kişi tutuklandı.

Mardin Cumhuriyer Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 71 kişiden, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29'unun savcılıktaki sorguları tamamlandı. Sorgularının ardından 17 kişi salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden aralarında Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş ile yeğeni olan Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu ve Derik Belediyesi Zabıta Amiri Vedat Erol'un da bulunduğu 7'si tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 42 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

 

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