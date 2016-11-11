Derik kaymakamına yönelik saldırıyı YPS üstlendi

Mardin'in Derik ilçesinde görev yapan ve belediyeye kayyum olarak atanan Kaymakam Fatih Safitürk'ün hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı, Sivil Savunma Birlikleri (YPS) üstlenirken, kaymakamın cenazesi düzenlenen bir törenle memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Fırat haber ajansının web sitesinde yer alan açıklamada, YPS, "Mardin Derik'te birimlerimiz, başta Derik Şehitleri anısına olmak üzere sarayın uyguladığı faşizme karşı, AKP kayyumuna yönelik 10 Kasım gece saat 00.30'da sabotaj eylemi gerçekleştirildi" denildi.

Safitürk düzenlenen saldırının ardından ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede dün yaşamının yitirmişti. 35 yaşındaki Safitürk, Eylül ayında Derik Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı.

Hendek kazma eylemleri sürecinde kuruluşunu ilan eden ve hendeklerde güvenlik güçleriyle çatışan PKK'nın şehir yapılanması YPS'nin açıklamasında, eylemi gerçekleştiren kişinin Roza Amed/Bahar Tekin olduğu belirtildi.

Saldırı sonrası Gaziantep'te tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Safitürk'ün cenazesi de bugün memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Safitürk için düzenlenen törene Gaziantep, Mardin ve Kilis valileri, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ali Ekiyor, belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan ile kaymakamın babası Asım Safitürk, annesi Fatma Safitürk, öğretmen eşi Ayşegül Safitürk ve oğlu 3 yaşındaki Asım Eren Safitürk katıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada Derik'in hem Fethullah Gülen grubunun ilçedeki yapılanması hem de PKK ile mücadele ettiğini söyledi.

Yaman, "Derik Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk, FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) ve PKK ile iyi mücadele ediyordu. İlçede çoğu kişi kendisini sevmişti" dedi.