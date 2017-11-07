Derik Belediyesi, kırsal mahallelerdeki okulları onarıyor

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik Belediyesi, kırsal mahallelerde bulunan okulların, bakım, onarım, tadilat, peyzaj ve çevre düzenlemesini, bahçe duvarı ve ihtiyaç duyulan okullarda yeni sınıflar yapıyor. Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, şimdiye kadar 25 okulda çalışma yaptıklarını, eğitim dönemi içerisinde okullardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden gelen talep doğrultusunda, Derik ve kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan okulların bakım, onarım, onarım, peyzaj ve çevre düzenlemesini yaparak, okulların bahçe duvarı örme çalışmaları, ilçe belediyesi tarafından yapılıyor. Eğitim ve öğretim dönemine başlandığından bu yana 25 okulda çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, şöyle dedi:

\"Özellikle kırsal mahallelerimizdeki okulların ihtiyacı olan, tamirat, tadilat, bakım, onarım, boya, duvar örme, okul bahçelerinin peyzaj çalışmaları, okullara giden yollara kilitli parke döşeme işi, okul bahçeleri ve çevre düzenleme işlerini belediye olarak üstlendik ve yapıyoruz. Bazı okullarımızın tuvalet ve çatı tamiratı hatta talebe göre yeni sınıflar da yapıyoruz. Çocuklarımızın bu dönemde sağlıklı okullarda ve hijyenik ortamda eğitim görmesi için imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bazı okullarımızın bahçelerinde de oyun parkı kuruyoruz.\"

FOTOĞRAFLI