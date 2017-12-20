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Derik Belediyesi eski Başkanı ve yardımcısı tahliye edildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca görevden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin'in Derik ilçe Bbelediyesi Eski başkanı Sebahat Çetinkaya ve yardımcısı Murat Özüçalışır, 'Devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' iddiasıyla yargıland

20 Aralık 2017 17:40

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nca görevden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin\'in Derik ilçe Bbelediyesi Eski başkanı Sebahat Çetinkaya ve yardımcısı Murat Özüçalışır, \'Devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak\' iddiasıyla yargılandıkları duruşmada tahliye edildi.
Bakanlık tarafından görevden alınan Derik Belediyesi eski Başkanı Sebahat Çetinkaya\'nın da aralarında bulunduğu, 7\'si tutuklu 23 kişinin, \'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\' iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına bugün devam edildi. Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Kimlik tespiti sonrası başlayan duruşmada savunması alınan sanıklar suçlamaları reddetti.
Avukat savunmalarının ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, 22 Şubat 2016 tarihinden beri Ankara Sincan Cezaevi\'nde tutuklu bulunan eski başkan Sebahat Çetinkaya ile yardımcısı Murat Özüçalışır\'ın tahliyesine, 5 kişinin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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