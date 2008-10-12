Deride mucize yaratan iş kadını keçi peynirine el attı

Deri sektöründe Avrupa'nın en önemli markaları için üretim yapan Funda Baltalı, İzmir'de kurduğu keçi çiftliği ile farklı bir sektörde başarı arıyor. Baltalı'nın hedefi doğru reklam stratejisi ile keçi peynirini marka haline getirmek.



"Sıfırdan" girdiği deri saraciye sektöründe kısa sürede Avrupa'nın en lüks markaları için üretim yapmaya başlayan ve 10 yıl içinde 12 milyon dolarlık ihracatı yakalayan iş kadını Funda Baltalı, şimdi de Türkiye'nin en büyük keçi çiftliklerinden birini kurarak gıdada marka yaratmayı hedefliyor.



İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 100 dönümlük çiftliğinde şimdilik 400 sağmal Saanen cinsi keçinin bulunduğu bir tesis kuran Baltalı, Menderes'te bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden mandırada keçi sütünden peynir üretip hem iç pazarda hem yurtdışında satacak.



Sürekli çalışarak başarmayı yaşam ilkesi olarak benimseyen Baltalı, deri saraciye işinde geldiği noktanın da çalışmanın eseri olduğunu ifade ediyor. Robert Koleji ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Funda Baltalı, Türkiye'nin en büyük çimento fabrikalarından biri olan Batıçim'in ortakları arasında yer alan iş ortağı Eşref Baltalı ile beraber, şirket gelirleriyle yaşamak yerine yeni iş alanları yaratmayı tercih etmiş.



Ufkunu geniş tutup yeni iş kurdu



Baltalı, "En büyük hedefim insanlara iş imkânı ve ülke ekonomisine katma değer yaratmaktı. Bu amaçla yola çıktık. Deri ürünlerde Türkiye'nin en büyük pazarı olan Rusya'da yaşanan krizden hemen önce Baltalı Deri'yi kurduk. Kriz bazen fırsatlar da yaratır. Kaliteli üretim ile kısa sürede Avrupa'nın en önemli markalarına üretime başladık. Bugün 150 kişinin çalıştığı, dünyanın en modern üretim teknolojisine sahip bir şirket ortaya çıktı" diyor.



Ufkunu tek bir işle sınırlı tutmayan Baltalı, deri saraciyede önemli bir ihracat potansiyeline ulaşınca yeni işkolları aramaya başlamış. Biyodizelden mermere kadar çok farklı sektörleri araştırdıktan sonra en ilginç yatırım alanı olarak keçi çiftliği işine girmeye karar vermiş.



Hafta sonunu çiftlikte geçiriyor



Bu tercihte dünyada süt ve süt ürünlerine yoğun talebin yanı sıra aile bağlarının ve üstlendiği sosyal sorumluluğun etkili olduğunu belirten Baltalı, şöyle devam ediyor: "Cerrah olan babamın en büyük isteği emeklilikten sonra Seferihisar'daki çiftliğinde seracılık yapmaktı. Bu işe girdi ancak karşısına çeşitli zorluklar çıktı. Bu nedenle içinde 1500 zeytin ağacı olan çiftliği bana bıraktı. Ben de yeni topraklar alıp çiftliğin arazisini 100 dönüme çıkardım. Üç yıldır her hafta sonunu çiftlikte geçiriyorum. Saanen keçisi konusunda uzman danışmanlarımızla çiftliği kurmaya başladık. Avrupa standartlarının bile üstünde bir sağımhane kuruyoruz. 6 milyon dolar yatırım yapacağız. Şimdilik keçi sayısı 400. Hedefimiz hayvan sayısını kısa sürede 2 bine, ardından 5 bine çıkarmak. Bu yatırımı bir sosyal proje olarak da görüyorum. Kendi çiftliğimizde süt üretirken bir yandan da yöredeki çiftçilere damızlık keçi vereceğiz. Onlarla sözleşme yapıp, ürettikleri sütü alacağız. Böylece yöredeki küçük üreticilerin de gelirlerini artırmayı amaçlıyoruz".



Keçi peynirinde marka olacak



Süt üretimine önümüzdeki aylarda başlayacaklarını söyleyen Baltalı, bir yandan da İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mandıranın yapımının devam ettiğini belirtiyor. Çiftlikten ve yöredeki üreticilerden elde edilecek sütü burada işleyeceklerini dile getiren Baltalı, günde 10 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak tesiste hem keçi sütü hem de keçi peyniri üreteceklerini ifade ediyor. Baltalı, "Keçi sütü anne sütüne en yakın besin. Aynı zamanda laktoz alerjisi olanların kullanması gerekiyor. Sütü cam şişelerde sunacağız. Sütte amacımız kâr etmek değil. Peynirde ise marka olmayı hedefliyoruz. Bir reklam ajansıyla marka çalışmalarımız devam ediyor. Mandırayı mayıs ayında açtıktan sonra ürünleri iç piyasaya ve yurtdışına satacağız" diye anlatıyor hedeflerini.



Deride ortaklık teklifi yağıyor



Funda Baltalı'ya, gerçekleştirdiği projelerin İzmir iş dünyasında nasıl algılandığı sorusunu yönelttiğimizde ise şu yanıtı veriyor: "İzmir'de insanlar 'Şu işi yapalım' diyorlar ama harekete geçmiyorlar. Bana göre bir işe başlanır ve koordineli ve sıkı çalışan bir ekip ile başarıya ulaşılır. Biz farklı projeleri gündeme getirince 'Bu ortamda yatırım yapılır mı? Paraya mı ihtiyacınız var?' gibi çok farklı tepkiler alıyoruz. Oysa bıkmadan çalışmak, bir işi en iyi şekilde yapmak gerekiyor."



Dünyayı sarsan krizlerin lüks marka pazarını da yakından etkilediğini dile getiren Baltalı, buna rağmen deri saraciye işini büyütmeye devam ettiklerini söylüyor. Baltalı Deri için çok sayıda ortaklık teklifi aldıklarını da açıklayan Baltalı, talipler arasında yerlilerin yanı sıra yabancıların da olduğunu ifade ediyor.



Ekip ruhu ile başarıyı yakaladık

Deri işinde başarılı olmalarını ekip ruhuna bağlayan Baltalı'ya göre tek başına bir şeyleri başarmak mümkün değil. "İyi bir ekibiniz yoksa işiniz zor. Deri işinde kapıdaki bekçi arkadaştan atölyedeki ustaya kadar tam bir ekip şeklinde çalışıyoruz. Dolayısıyla ben kavramı yerine biz demeyi tercih ediyoruz. Bu şekilde deri sektörünün en seçkin işyeri olduk. Bizimle beraber çalışıp daha sonra ayrılan bir arkadaş, sektördeki başka bir işyerinde krallar gibi karşılanıyor" diyor Baltalı.



Hayırseverlik yeni iş kurarak olur



Firması İzmir'in vergi rekortmenleri arasında yer alsa bile "ortalıkta" görünmeyi sevmeyen Funda Baltalı, tevazuu da bir yaşam tarzı olarak görüyor. Baltalı, hayırseverliğin yeni iş fikirleri ile ortaya çıkıp yeni iş açmakla ve tabana yayılmakla olacağını düşünüyor. Bu şekilde topluma yararlı olduğunu hissettiği gibi ülke ekonomisi için de katma değer yarattığını belirtiyor.



Strese girmeyen keçi, daha çok süt veriyor



Keçi çiftliğini ve sağımhaneyi modern teknoloji ile kurduklarını belirten Funda Baltalı, "Keçilerin sulama sistemini bile onları strese sokmayacak biçimde yaptık. Sürekli akan su hayvanı strese sokuyor. Bizim kurduğumuz sistemle keçi burnunu deydirince su akıyor. Böylece hayvanın verimi yükseliyor. Türkiye'de 1.5 kg süt veren keçi yerine Saanen cinsi keçi yetiştirip günlük verimi 6 kiloya çıkarmaya çalışacağız. Kurduğumuz çiftlik, diğer yatırımcılara da örnek olacak" dedi.

