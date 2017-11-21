T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deri mont hırsızı, kovalamacada yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, bir mağazadan 2 deri mont çalan ve polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı

21 Kasım 2017 15:09

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, bir mağazadan 2 deri mont çalan ve polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.
Çukur Mahallesi\'nde bulunan bir mağazaya gelen S.Y., raflarda bulunan 2 deri montu çalarak kaçmaya başladı. Mağaza görevlilerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaca sonucu çaldığı montlarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınarak Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen S.Y. buradaki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece; \'hırsızlık\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHAGAZİANTEPMahallesiMağazaGözaltınaEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24