Deri mont hırsızı, kovalamacada yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, bir mağazadan 2 deri mont çalan ve polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çukur Mahallesi\'nde bulunan bir mağazaya gelen S.Y., raflarda bulunan 2 deri montu çalarak kaçmaya başladı. Mağaza görevlilerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kovalamaca sonucu çaldığı montlarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınarak Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen S.Y. buradaki sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece; \'hırsızlık\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FOTOĞRAFLI