Deri fabrikasındaki yangında bekçi yanarak can verdi

Adana’da deri fabrikasında çıkan yangında iş yerinde bekçi olarak çalışan bir kişi yanarak can verdi.

Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde bulunan bir deri fabrikasında meydana gelen olayda, yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. İçeride bir kişi olduğunun bilgisisi alan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler yaklaşık 2 saat sonunda yangını güçlükle söndürebildi.

Yangın söndürüldükten sonra fabrika içerisinde bulunan bekçi Mehmet Emin Turgut’un cansız bedenine ulaşıldı. Yangın haberini alıp fabrikaya gelen Turgut'un çocukları ve akrabaları ceset çıkarılıp cenaze aracına bindirildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.