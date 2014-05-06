'Derhal Ukrayna'nın doğusunu terk edin!'

Almanya, Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Ukrayna'nın doğu ve güney bölgelerinde Kiev'e bağlı güçler ile ayrılıkçılar arasında artan çatışmalara dikkat çekildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı böylece bölgeye yönelik uyarısını bir seviye artırmış oldu. Bakanlık daha önce yayınladığı bildiride, "bölgeye seyahat edilmemesi" tavsiyesinde bulunuyordu.

Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna'nın doğu ve güneyinde durumun "son derece gergin" olduğuna dikkat çekiliyor. Kiev'e bağlı güçler tarafından düzenlenen terörle mücadele operasyonu sonrası durumun daha da kötüleştiği belirtiliyor.

Medya mensuplarına uyarı

Hafta sonu Odessa'da 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara işaret edilen açıklamada, gazeteciler de ayrılıkçı militanlar tarafından rehin alınma ihtimaline karşı uyarılıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kırım'a da hiçbir koşulda seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. Almanya ve diğer birçok Batılı ülke Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını onaylamıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı bu nedenle bölgede konsolosluk hizmetlerinin verilemediğine dikkat çekti.