Dergâhtan 565 porno, 6 dini CD çıktı

Bir dergâh şeyhinin evinden 6’sı dini içerikli, diğerleri porno toplam 571 CD ve kaset, ayinlerde kullanılan müzik aletleri çıktı.



Bursa ve Balıkesir’de eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda şeyh ve eşiyle aralarında bir hemşirenin de bulduğu 10 kişi gözaltına alındı. Müritleriyle birlikte kemanlı, darbukalı, zurnalı ayinler düzenlediği belirlenen 48 yaşındaki şeyh R.K., eşi 46 yaşındaki S.K. ve müridi K.T. tutuklanırken, 7 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğü’nden emekli R.K., yaklaşık 10 yıl önce, Balıkesir’e bağlı Gökköy yakınlarında K.T. ve bazı kişilerle dergah kurdu ve içine bir türbe kondurdu. Burada şifa dağıtıldığı söylentileri yayıldı ve gelenlerden para alındı, dergâha üye yapılarak para akışı sürdürüldü. İddiaya göre para vermek istemeyenlerle dergâhtan ayrılmak isteyenler K.T. tarafından tehdit edildi ve şeyh R.K.'nın kurduğu bu çark yıllarca devam etti.



Alem görüntüleri



Şeyh ve dergâhıyla ilgili yapılan ihbarı değerlendiren Balıkesir Jandarma Komutanlığı, R.K. ve bağlantı olduğu kişileri 6 ay süreyle izledi. Oluşturulan sivil ekipler, kendilerini şifa arayan kişiler gibi tanıtıp R.K. ile ilişki kurarak izlemeyi Gökköy’deki dergâhta sürdürdü.



Jandarma önceki gün Balıkesir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Balıkesir'deki operasyonda R.K., eşi S.K., oğlu 25 yaşındaki S.K., ile müritleri Ü.K., Y.A., A.Ç., N.K., Z.F. ve K.S., Bursa'daki operasyonda ise K.T. gözaltına alındı. Şeyh R.K.’nin evinde yapılan aramada 6’sı dini içerikli, diğerleri porno toplam 571 CD ve kaset, ayinlerde kullanılan keman, tef, flüt, zil, ses yayın cihazı, sarık ve cübbe ele geçirildi.



Ele geçirdiği CD ve kasetlerde, zanlıların dergahta kaydettiği klarnetli, kemanlı, darbukalı âlem görüntüleri olduğu belirtildi.



Üç kişi tutuklandı



Jandarmadaki sorgularından sonra 10 zanlı cinsel taciz, tehdit, şantaj, suça azmettirme, mera kanununa muhalefet, kaçak elektrik kullanma, 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Yasası'na muhalefetten adliyeye sevk edildi.



Balıkesir Adliyesi'nde savcıya verdikleri ifadeden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Şeyh R.K. ve eşi S.K. ile K.T. tutuklandı, diğer 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.