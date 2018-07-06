Dereyi kirleten besi çiftliğine işlem

BURSA, (DHA)- BURSA\'da dereye hayvan pisliği atarak çevreyi kirleten hayvan ve besi çiftliğinin sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi boyunca akan Deliçay Deresi\'nde inceleme yaptı. İnceleme sonunda çevredeki bir hayvan ve besi çiftliği tarafından dereye hayvan pislikleri bırakılarak çevrenin kirletildiği belirlendi. Çiftlik yetkilileri hakkında 2862 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesi gereğince hazırlanan evrak işlem yapılmak üzere Kestel Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü\'ne gönderildi. Çiftlik yetkilileri hakkında Kestel Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da \'çevrenin kasten kirletilmesi\' nedeniyle adli işlem başlatıldığı bildirildi.



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