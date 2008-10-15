Dereyi geçemedik!..

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ESTONYA: 0 - TÜRKİYE: 0

Stat: Le Coq Arena

Hakemler: Robert Malek, Krysztof Myrmus, Konrad Sapela (Polonya)

Estonya: Londak, Şişov, Barengrub, Piiroja, Kruglov, Vunk, Dmitrijev, Klavan, Vassiljev, Oper, Voskoboinikov

Türkiye: Volkan Demirel, Servet, Hakan Balta, İbrahim Kaş, Sabri, Arda, Aurelio, Kazım, Halil, Ayhan, Nuri



MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Vunk'un uzaktan şutunda, top üstten auta çıktı.



8. dakikada Sabri uzaktan sert vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.



17. dakikada kazanılan serbest vuruşu kulananan Sabri'nin vuruşunda, top üstten auta çıktı.



21. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Hakan Balta'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.



24. dakikada Oper'in kaleciyle karş karşıya kaldığı pozisyonda İbrahim Kaş, son anda araya girerek tehlikeyi önledi.



25. dakikada Arda'nın sol taraftan yaptığı ortada Hakan Balta'nın kafayla indirdiği top Halil'in önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda, kaleci son anda topu çeldi.



Kalan dakikalarda iki takımın çabası da gol getirmedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle kapandı.



İKİNCİ YARI



52. dakikada Hakan Balta'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



55. dakikada Vassiljev'in kullandığı köşe atışında, topla buluşan Oper'in vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.



61. dakikada Halil'in düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu Aurelio kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak barajdan döndü.



62. dakikada Arda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Halil'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



64. dakikada Vassiljev'in kullandığı köşe atışında, ceza alanında iyi yükselen Vunk'un kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.



66. dakikada Arda'nın sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Mevlüt'ün vuruşunda, kaleciye çarpan top kornere çıktı.



67. dakikada Halil'in sert şutunda, kaleci Londak topu kontrol etti.



74. dakikada ceza alanında topla buluşan İbrahim Kaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



79. dakikada İbrahim Kaş'ın sağ taraftan yaptığı ortada Halil topu kafayla ceza alanına indirdi. Topu önünde bulan Yusuf'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



80. dakikada Sabri'nin kullandığı serbest atışta savunma, ters bir vuruşla topu kornere attı.



81. dakikada ceza alanında oluşan karambolde topa son vuran Yusuf, meşin yuvarlağı auta gönderdi.



82. dakikada ceza alanının sağ köşesinde topla buluşan Mevlüt'ün vuruşunda, top auta çıktı.



85. dakikada Puri'nin ortasında topla buluşan Oper'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



88. dakikada Kruglov'un ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top az farkla auta çıktı.



90. dakikada Arda'nın ortasında top Halil'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Londak meşin yuvarlak kontrol etti.



90. dakikada Uğur'un kullandığı köşe atışında topla buluşan Hakan'ın sert şutunda, kaleci Londak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



Karşılaşma, 0-0 berabere sona erdi.





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Bosna'yı 2-1'lik skorla zor da olsa geçmeyi başaran milli takımımız birçok gol pozisyonu bulmasına karşın Estonya ağlarını sarsamadı ve maçtan golsüz beraberlikle ayrılarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantajı daha kaybetti.Bosna-Hersek galibiyetiyle grup liderliği yarışındaki iddiasını sürdüren milliler, Estonya karşısında maça kontrollü başladı.15. dakikadan sonra daha fazla ileri çıkmaya başlayan ay-yıldızlılarda 21. dakikada Hakan Balta'nın ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş direkten geldi.Milli takım aradığı golü ilk yarıda bulamazken, kontrataklarla sonuca gitmek isteyen Estonya'nın da çabaları skoru değiştirmedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamladı.İkinci yarıya hızlı başlayan milliler, ilk dakikalarda oyunu rakip sahaya yıkmayı başardı. Halil Altıntop ve Mevlüt Erdinç'le yakaladığı net gol pozisyonlarını değerlendiremeyen ay-yıldızlılar son dakikalarda gol için daha fazla ileri çıkarken Estonya kalemizde etkili oldu.İki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Estonya deplasmanında 2 puan bırakan ay-yıldızlılar, grup liderliği şansını zora soktu.