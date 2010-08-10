-DEREYE GİREN BABA OĞUL BOĞULDU MALATYA (A.A) - 09.08.2010 - Malatya'nın Arapgir ilçesinde, serinlemek için dereye giren baba ile oğlu akıntıya kapılarak boğuldu. Alınan bilgiye göre, Bostancık köyünde yaşayan Alaattin Güner (40), 12 yaşındaki oğlu Murat Güner'i de alarak serinlemek için köyün yakınlarındaki dereye gitti. Serinlemek için suya giren baba, bir süre sonra oğlunun akıntıya kapıldığını görerek kurtarmak istedi. Babanın da akıntıya kapılması üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Ancak, yardım girişimleri başarısız olunca olay jandarmaya bildirildi. Bölgeye gelerek sivil savunma ekipleriyle arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Alaattin Güner ve Murat Güner'in cesetlerini sudan çıkardı. Cesetler otopsi yapılmak için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.