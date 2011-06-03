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DEREYE DÜŞEN TOP SONU OLDU SAKARYA (A.A)

03 Haziran 2011 15:52

-DEREYE DÜŞEN TOP SONU OLDU SAKARYA (A.A) - 03.06.2011 - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye düşen 2 çocuktan 1'i boğuldu. Edinilen bilgiye göre, Salihiye köyünde Orhan Demir (8) ve kuzeni Suat Demir (6), Mudurnu Deresi'ne düşen topu almak istedikleri sırada dengelerini kaybederek suya düştü. Dereden kendi imkanlarıyla kurtulan Suat Demir, durumu ailesine anlattı. Sakarya Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekiplerinin, dalgıçlar eşliğinde derede yaptığı aramaya, jandarma ekipleri, küçük çocuğun yakınları ve köy halkı da destek verdi. Uzun süren arama çalışmaları sonrasında Demir'in cesedi, kaybolduğu mevkiye 5 kilometre mesafede, Bedil Kazancı Mahallesi'ndeki TEM Otoyolu'ndaki köprünün altında, vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerine gelen küçük çocuğun babası Kenan, annesi Gülsemin Demir ve yakınları sinir krizleri geçirdi. İlköğretim 1.sınıf öğrencisi Demir'in cesedi Sakarya Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğüne ait araçla Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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