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DEREYE DÜŞEN SAZAK'IN CESEDİ BULUNDU ANTALYA (A.A)

03 Nisan 2011 13:32

-DEREYE DÜŞEN SAZAK'IN CESEDİ BULUNDU ANTALYA (A.A) - 03.04.2011 - Antalya'da dün meydana gelen şiddetli dolunun ardından yaşanan selde dereye düşerek kaybolan kişinin cesedi, düştüğü bölgenin 200 metre güneyinde bulundu. Merkez Aksu ilçesine bağlı Murtuna Köyü Muhtarı Bekir Doğan, 20 yaşındaki Songül Sazak'a ait cesedin sazlık alanda ağaç dallarına takılı halde bulunduğunu bildirdi.  Antalya'da şiddetli yağış sonrasında seralarındaki suyu tahliye etmek isterken taşan dereye düşerek kaybolan Songül Sazak'ı arama çalışmalarına sabah erken saatlerde başlayan itfaiye ve sivil savunma ekipleri ile balık adamlar katılmıştı.

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