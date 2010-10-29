-DEREYE DÜŞEN ÇOCUĞUN ARANMASINA ARA VERİLDİ KOCAELİ (A.A) - 29.10.2010 - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dereye düşerek kaybolan 4 yaşındaki Onay İnaltay'ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Alınan bilgiye göre, İzmit'ten kahvaltı yapmak için geldikleri Karamürsel'deki Başdeğirmen Alabalık Tesisleri'nde babası İbrahim Çağdaş ve annesi Berat İnaltay ile birlikte aşırı yağış sonucu debisi yükselen dereye düşerek kaybolan Küçük Onay'ı arama çalışmalarına Akut, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri katıldı. Akçat ve Yalakdere köyleri arasındaki derede yaklaşık 4 saat devam eden çalışmalarda herhangi bir sonuç elde edilemedi. Havanın kararmasıyla çocuğu arama çalışmalarına ara verildi. Anne Berat İnaltay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sık sık söz konusu tesise kahvaltı yapmaya geldiklerini ifade etti. Tesisi gezdikten sonra dere kenarında oturduklarını ifade eden İnaltay, ''Bu sırada toprak kayınca ben, eşim ve ikizlerimden Onay dereye düştük. Kızımın elini tutamadım. Ellerimden kaydı gitti'' dedi. Dere'de kaybolan Onay İnaltay'ın ikizi Miray'ın olay sırasında anne ve babası ile kardeşinin yanında olduğu ancak dereye düşmediği öğrenildi. Bu arada, arama çalışmalarının sona ermesine rağmen anne Berat ve baba İbrahim Çağdaş İnaltay ile yakınlarının tesiste beklemeye devam ettikleri öğrenildi.